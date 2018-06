CRF: Clássico com três destinos possíveis

Começa esta sexta-feira a emoção da sétima jornada do Campeonato Regional de Futebol, CRF, com o clássico regional no sábado, entre os dois frente, Porto Real (16) e Operários (12).

À liderança poderá ser reforçada, ameaçada e/ou mantida com a mesma margem pontual a entrada para esta jornada, com o duelo entre os dois da frente, Porto Real que lidera com 16 pontos, e o Operários que vem na posição seguinte com 12 pontos.

Antes deste clássico, na sexta-feira, o Sporting que vem de um bom resultado, recebe o Primeiro de Maio, que também conseguiu um grande desfecho na última ronda, ao vencer o Operários.

Por último, no domingo, os derradeiros classificados, UDAPB com seis pontos, e Sundy com dois pontos, entrarão em cena para disputar os três pontos.

Gil Vaz