Ranking da FIFA: STP sobe mas contínua no fundo

A selecção santomense de futebol saltou um lugar no ranking da FIFA, posicionando no lugar 186, com os modestos 51 pontos, na última actualização antes do início do Mundial-2018, que se disputa na Rússia, de 14 de Junho a 15 de Julho, onde o país estará representando por líder federativo, Domingos Monteiro “Nino Monteiro”.

A turma de “Falcão e Papagaio” continua na penúltima posição no seio dos países falante da língua portuguesa, onde o Brasil é o líder destacado, perseguido pelo Portugal e Cabo Verde.

Ranking da FIFA em 07 de Junho:

(2) Brasil, 1.431 pontos. (4) Portugal, 1.274. (58) Cabo Verde, 478. (106) Moçambique, 282. (104) Guiné-Bissau, 255. (138) Angola, 209. (186) Macau, 60. (187) São Tomé e Príncipe, 51. (190) Timor-Leste, 45.

Gil Vaz