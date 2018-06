Jogando em casa emprestada, campo de Bombom, o líder do terceiro escalão, Boavista, recebe este domingo, no desafio mais aguardado da sétima jornada, o 2º classificado, Conde, com o 3º colocado, Kê Morabeza, na espectativa, recebendo a lanterna vermelha, Marítimo de Micolo.

Para completar o gráfico da ronda, Andorinha receberá o Porto Alegre; e Santa Margarida defrontará o Varzim de Ribeira Afonso.

Henrie Martins