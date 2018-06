Líder recebe os militares no desafio de destaque da 7ª jornada  

Joga-se este final de semana à sétima jornada da principal liga santomense, com jogo de destaque, no domingo, no Estádio Nacional 12 de Julho, entre o líder, UDRA de Angolares, e os Militares de Seis de Setembro.

O líder 100% vitorioso, cumprido seis jornadas, UDRA de Angolares, com 18 pontos, recebe no domingo, no Estádio Nacional 12 de Julho, os militares de Seis de Setembro, que vêm de um triunfo sofredor para a prova rainha, mas motivador para o que resta desta primeira volta, ante Folha Fede, situação que leva os Angolares a porem em sentido, para não perderem o estatuto do invicto.

No mesmo dia, o Sporting de Praia Cruz, com nove pontos, receberá a lanterna vermelha, Caixão Grande, que em seis jogos, ainda não pontuou, para o descontentamento dos seus simpatizantes, situação que levou o afastamento do Gimbôa do comando técnico do emblema de Fela Balia; e o Vitória de Riboque, que não deu bem na última viagem ao Mé-Zóchi, a deslocar ao reduto de Monte Café, para defrontar o Trindade FC.

A jornada abre no sábado com o Monte Café a visitar o Desportivo de Neves; Inter de Bombom a defrontar o Aliança Nacional; e o Sporting de São Tomé a receber o segundo classificado, Folha Fede.

Henrie Martins