Mundial de Futebol: STP aposta no Brasil, Portugal e Argentina

Arrancou esta quinta-feira em Moscovo, Rússia, com o triunfo da selecção anfitriã, por 5-0, sobre a Arabia Saudita, o maior acontecimento de futebol do planeta verde, Mundial de Futebol, onde durante 31 dias, as 32 nações dos cinco continentes presentes no evento brigarão por uma presença na tão esperada final do dia 15 de Julho.

Quem pensou que São Tomé e Príncipe passaria ao lado do maior evento do futebol mundial cincou redondamente, porque o Governo santomense atento ao impacto do acontecimento que será seguido de perto por mais de quatro (4) milhões de adeptos dos 32 países presentes na Rússia, vai proporcionar aos amantes do desporto rei uma participação vibrante na competição, com a inauguração da tela gigante na Praça de Yon Gato, que foi lisonjeada pelos santomenses.

Para além da tela, a televisão estatal TVS, a semelhança de outros grandes eventos, vai facultar aos santomenses a possibilidade de dedilharem com o campeonato em sua casa, transmitindo os 64 jogos, onde por patriotismo não terão nenhuma preferência, mas por paixão aos jogadores, forma de jogar e língua, terão em três países o seu favoritismo, constatamos na reportagem realizada antes do jogo inaugural entre o país anfitrião, Rússia, e a Arabia Saudita, com os russos a conseguirem o maior resultado de sempre no jogo de abertura, na história da Copa de Mundo, 5-0.

Na reportagem, o favoritismo caiu em cima do Brasil, Portugal e Argentina, que por coincidência, são os países das principais estrelas do futebol mundial, Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi.

Quanto aos representantes do continente africano na prova, os mesmos não acreditam que poderão chegar à final, mas que conseguirão representar condignamente o continente negro, sobre tudo, o Egipto que está no grupo A, com Rússia, Uruguai e Arabia Saudita; e a Nigéria que destaca no grupo D, com Argentina, Croácia e Islândia.

Recorde-se que o próximo mundial, 2022, será realizado no Qatar.

Henrie Martins /foto: espn