Angolares preparam viagem ao Wembley

Esta tarde, a UDRA de Angolares deu início, no Centro de Estágio, a uma nova semana de trabalho com o objectivo de preparar à oitava jornada da principal liga santomense.

Depois da recepção com goleada, por 6-0, aos militares de Seis de Setembro, os Angolares deslocam este final de semana ao complicado reduto do Aliança Nacional, Estádio de Wembley em Pantufo, com os olhos postos na oitava vitória consecutiva na prova.

O técnico dos sulistas, Adilson Varela, conta com a disponibilidade de todos os seus jogadores para a abordagem a este encontro, que terá casa cheia, comunicou à nossa redacção a direcção do emblema de Pantufo.

A equipa volta a treinar esta quinta-feira, no palco de sempre, com a sessão no segundo período.

Henrie Martins