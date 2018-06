III Divisão: Os seguidores não aproveitam empate do comandante

O líder do campeonato da terceira divisão, Conde, reforçou este final de semana à liderança da prova, a empatar em casa com o penúltimo classificado, JUBA de Diogo Simão, a uma bola, em jogo da oitava jornada, onde os seguidores, Boavista e Kê Morabeza perderam fora de portas.

O Desportivo de Conde contínua de pedra e cal na liderança do terceiro escalão do futebol no arquipélago, a empatar a uma bola ante a JUBA, em desafio da oitava jornada.

O resultado que até poderia comprometer à liderança, acabou por ser importante para a sua consolidação, uma vez que os seguidores, Kê Morabeza (2º) e Boavista (3º), não souberam aproveitar, perdendo nas respectivas deslocações, Morabeza no terreno de Porto Alegre, 4-2, e Boavista no reduto de Micoló, 3-1.

Com a conclusão da ronda oito, o pódio da prova fica da seguinte forma: 1º Conde, 18, 2º Kê Morabeza, 15, e 3º Boavista, 15.

Henrie Martins