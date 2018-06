CRF: Dragões não tremem e averbam mais um triunfo

Porto Real continua a sua escalada no Campeonato Regional de Futebol, CRF, sem perder, e este final de semana voltou a somar mais três pontos, desta feita, sobre o Primeiro de Maio, por 2-0.

Os portistas regionais não cedem e continuam firmes na corrida ao título, conservando este final de semana a prestigiada vantagem de 10 pontos sobre o Operários, a bater no sábado o penúltimo classificado, Primeiro de Maio, por 2-0, numa jornada que abriu na sexta-feira com o triunfo do Sporting local ante a UDAPB, por 3-2.

A nona jornada, que foi a penúltima da segunda fase, da primeira volta, terminou no domingo, com o triunfo do Operários, por 2-0, sobre a lanterna vermelha, Sundy.

Classificação

1º Porto Real, 9 jogos/25 pontos

2º Operários, 9/15

3º Sporting, 9/13

4º UDAPB, 9/10

5º Primeiro de Maio, 9/7

6º Sundy, 9/6

Henrie Martins