“Tumulto” em Wembley

Terminou sobre brasas o duelo mais esperado da oitava jornada, entre Aliança e UDRA de Angolares, com a formação do extremo sul a vencer na altura, por 1-0.

Não foi desta vez que o líder 100% vitorioso, UDRA de Angolares, tombou na prova, aumentando para oito, os jogos sem perder, não obstante do embate ter findado antes da hora, face a rebeldia dos adeptos da casa, reivindicando a dualidade do critério aplicado pelo juiz da partida.

Embora detectado a muito o índice do facto, os mesmos foram contendo até o momento em que o árbitro não aceitou reiniciar o desafio com a bola que tinha sido utilizada minutos antes para a marcação da grande penalidade, em benefício dos sulistas.

Foi aí que começou o “tumulto”, que implicou a rápida intervenção do contingente policial, que teve que escoltar sobre brasas o quarteto de arbitragem.

O caso já está na tutela do Conselho de Disciplina da Federação Santomense de Futebol, que nas próximas 24 horas irá decidir sobre a situação, onde tudo aponta para a derrota dos anfitriões, se tomamos em conta a resolução de diversos casos, em que o jogo não chegou ao fim, por rebelião dos adeptos caseiros.

Também não chegou ao fim nesta jornada, o desafio que opôs frente a frente os Dinâmicos de Folha Féde ao Sporting de Praia Cruz, com o placard a registar na altura 3-1 para os anfitriões.

Fora destes incidentes, concluíram sem sobressaltos os restantes quatro jogos, onde o Riboque sofreu mas conseguiu os três pontos, com o triunfo sobre o Neves, por 2-1; Seis de Setembro reforçou o estatuto da pior defesa da prova, ao ser goleado em casa com o Sporting de São Tomé, por 1-4; Caixão Grande conseguiu o seu primeiro ponto na prova, a empatar a uma bola, com a Trindade; e por último, também repartiram pontos, mas sem golos, o Agrosport de Monte Café e o Inter de Bombom.

Classificação

1º UDRA, 7 jogos/21 pontos

2º Sporting de São Tomé, 8/15

3º Monte Café, 8/14

4º Folha Féde, 7/13

5º Aliança, 7/12

6º Sporting, 7/12

7º Neves, 8/10

8ºRiboque, 8/10

9º Praia Cruz, 7/9

10º Seis de Setembro, 8/7

11º Bombom, 8/6

12º Caixão Grande, 8/1

Henrie Martins