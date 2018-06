Angolares procuram nono triunfo na prova

A nona jornada da principal liga santomense de futebol traz este final de semana mais uma emoção do futebol da primeira no arquipélago, com o líder, UDRA de Angolares, a procurar neste sábado, o nono triunfo consecutivo na competição.

Para esta jornada, o adversário terá o nome de Agrosport de Monte Café, que prometeu bastante no arranque, mas agora, anda no “banho-maria”.

Com 15 pontos acumulados, o Sporting de São Tomé ocupa a segunda posição, e vai procura neste sábado da conservação ou do reforço do posto, na recepção ao Sporting de Praia Cruz.

Caixão Grande que ocupa a última posição com apenas um ponto, em oito jogos, desloca-se este domingo ao extremo norte para defrontar o Desportivo de Neves.

Ainda para este final de semana, no sábado teremos à recepção do Seis de Setembro ao Aliança Nacional; visita do Vitória do Riboque ao campo do Inter de Bombom; e no domingo o derby de Mé-Zóchi, entre as equipas da Trindade e Folha Fede.

Henrie Martins