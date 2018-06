Cumpre-se este final de semana a última jornada do campeonato da terceira divisão, com o líder Conde a visitar o habitat do Varzim de Ribeira Afonso, e os segundos classificados, Kê Morabeza e Boavista, a hospedarem respectivamente, Andorinha e Porto Alegre.

Calendário da nona (9ª) jornada:

Sábado: 30.06.2018

Varzim vs Conde

Santa Margarida vs Diogo Vaz

Domingo:01.07.2018

Kê Morabeza vs Andorinha

Boavista FC vs Porto Alegre

JUBA vs Micoló.

Henrie Martins