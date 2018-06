Jogos da CPLP: Cerimónia de abertura ameaçada

Já está no país a tão esperada pista de tartan, que dará dentro de semanas ou mês, uma nova visão ao Estádio Nacional 12 de Julho.

Os trabalhos já começaram, mas o cumprimento do prazo para entrega poderá está condicionado, frisou um dos responsáveis do Mondo, empresa que ganhou o concurso para a colocação da mesma.

Contundo, o mesmo deixou em aberto um parêntese quanto ao cumprimento, avançando que tudo farão para que a supracitada infraestrutura venha está pronta para a cerimónia da abertura dos XIs Jogos Juvenis da CPLP, a ter lugar no dia 21 de Julho.

Nesta altura, para o titular da pasta do desporto, Marcelino Sanches, e os seus colaboradores, é imperativo a finalização dos trabalhos dentro do prazo, para o país não fazer figura triste na solenidade da abertura.

Mas, para os santomenses, o mais importante é a sua colocação, que futuramente abrirá novas expectativas para o atletismo nacional, não obstante que, a colocação tardia poderá condicionar a participação nacional nestes jogos que se avizinham, nas modalidades de atletismo e PPD.

Os trabalhos que estão a decorrer a velocidade da luz foram visitados no decorrer desta semana por comissão técnica dos jogos, que mostrou-se bastante confiante no cumprimento do prazo, dando a garantia que tudo estará pronto para que possamos ter, aqui no arquipélago, um dos melhores jogos da comunidade da língua portuguesa.

De recordar que os jogos começarão no dia 21 (sábado) e terminará no dia 28 (sábado).

Henrie Martins