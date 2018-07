Riboque retira primeiros pontos ao campeão

A UDRA de Angolares perdeu este final de semana, em cumprimento da 10ª jornada, pontos pela primeira vez na principal liga santomense de futebol, ao empatar fora (2-2) com o Vitória de Riboque.

O empate desta jornada (primeiro na prova) acabou por ser um ponto ganho, e não dois perdidos, uma vez que os seguidores, que estão a mais de 10 pontos de distância, não pontuaram.

Os golos dos Angolares foram apontados por Zé e Iniesta (que falhou a grande penalidade que poderia dar vitória aos sulistas).

Já os tentos dos riboquinos tiveram a assinatura de Joyci e Kidilson.

Com este resultado, a UDRA aumentou para 11 pontos a vantagem para a Trindade (segundo classificado) e o Riboque saltou para a oitava posição, com 14 pontos, ficando a sete pontos do Inter de Bombom (primeira equipa abaixo da linha de água).

No resto da jornada, Caixão Grande conquistou os primeiros pontos, a vencer em casa o Inter de Bombom (1-0); também por mesmo resultado, Folha Fede e Praia Cruz, vencerem os respectivos adversários, Neves e Trindade; Seis de Setembro foi ao reduto de Monte Café arrancar a ferro o triunfo por 2-1; e por último, Aliança Nacional protagonizou o maior escândalo da ronda, ao golear o Sporting de São Tomé, por 6-1.

Resultados e classificação

Riboque – UDRA, 2-2

Folha Fede – Neves, 1-0

Praia Cruz – Trindade, 1-0

Caixão Grande – Bombom, 1-0

Sporting de ST – Aliança, 1-6

Monte Café – Seis de Setembro, 1-2

Classificação

1º UDRA, 10 jogos/28 pontos~

2º Trindade, 9/17

3ºFolha Fede, 10/16

4º Praia Cruz, 9/15

5º Aliança, 10/15

6º Sporting de ST, 10/15

7º Monte Café, 10/14

8º Riboque, 10/14

9º Neves, 10/13

10º Seis de Setembro, 10/13

11º Bombom, 10/7

12º Caixão Grande, 10/3

Henrie Martins