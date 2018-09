STP cai no ranking FIFA

A FIFA publicou, esta quinta-feira, o ranking actualizado das selecções, referente ao mês de Setembro, com a selecção nacional de futebol a cair um lugar na classificação, agora liderada pela França (campeã do mundo) e Bélgica (terceira colocada no campeonato do mundo), ambas com 1729 pontos.

Sem competir desde Março, onde averbou uma derrota por 2-0, no amistoso com a similar do Uganda, a selecção nacional, orientado por Gustavo Clemente, caiu um lugar na tabela, posicionando agora, no 187º posto, com 920 pontos.

No continente, o país continua no quinteto da retaguarda, superando apenas, Seychelles, Djibouti, Eritreia e Somália.

Henrie Martins