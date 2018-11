Guiné Equatorial fecha as portas do Egipto à STP

A selecção nacional de futebol,sub-23, disse adeus este domingo às eliminatórias de qualificação para à fase final do Campeonato Africano das Nações, CAN, na categoria, no Egipto-2019, ao perder no Estádio Nacional 12 de Julho, por 1-3, ante a similar da Guiné-Equatorial.

Mal começaram e foram obrigados a travar a marchar, rumo ao CAN-2019.

O travão foi colocado este domingo, perante o público santomense, com a derrota “vergonhosa” do conjunto nacional frente aos rapazes da Guiné-Equatorial, por 1-3.

O resultado que deixou “insurrecto” o público presente no palco das “frustrações”, começou a ser fabricado logo nos instantes iniciais, com o golo madrugador do OBA, decorridos três (3) minutos.

O “abalo” foi de tal modo grande, que a turma nacional não conseguiu despertar tão cedo, sofrendo o segundo golo, passados 30 minutos, por intermédio de Benjamim.

Nada corria bem colectivamente ao “Papagaio e Falcão”, até que aos 32 minutos, o Gilson (jogador de Caixão Grande) decidiu inventar uma jogada de génio, e furar a muralha defensiva do adversário, fazendo 1-2, relançando a esperança nacional. Mas o placard não sofreu qualquer alteração até o descanso.

A primeira parte foi tão péssima, que os presentes no estádio, com o intervalo, até chegaram a crer, que seria possível virar o resultado, ainda mais, depois do empate conseguido fora de portas (1-1).

Todavia, isso não passou de imaginação, porque a etapa complementar, não trouxe nada de novo para as cores nacionais, a não ser, alguns cartões que amarelaram ainda mais a exibição do conjunto às ordens do Gustavo Clemente, que voltou a decepcionar mais uma vez o seu público.

Já para os forasteiros, os segundos 45 minutos trouxe o golo de tranquilidade, aos 68 minutos, por OBA, que bisou na partida, sentenciando o jogo, colocando o seu país na próxima fase da competição, onde desejamos sorte, porque foram os justos vencedores.

No final, o seleccionador da Guiné, falando à Tela Non frisou que “foi um bom jogo, mas tivemos um pouco de sorte. A próxima fase vai ser mais dura, por isso vamos trabalhar, porque queremos chegar à fase final da competição”.

Já o técnico santomense, Gustavo Clemente, que mais uma vez, morre na praia com uma selecção nacional, sublinhou que “ cometemos erros que não podemos cometer neste nível de competição. Sofremos golo madrugador que condicionou muito o nosso jogo. Até tentamos entrar no jogo, com o 1-2, mas voltamos a cometer erros que acabaram por penalizar-nos”.

Mesmo suprimido, Clemente não considerou de escandaloso esta eliminatória, uma vez que, na sua opinião, estamos a falar de um grupo muito jovem, que futuramente estarão a representar a selecção principal, e que ainda não tem a rotina competitiva deste nível.

De sublinhar que, no agregado dos dois jogos, a selecção nacional perdeu por 4-2, depois do empate no embate da primeira mão.

Gil Vaz