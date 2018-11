Porto Real “dobra” na RAP

O Porto Real garantiu este final de semana, a presença na Grande Final da Taça de São Tomé e Príncipe, ao vencer na final Regional, a Sundy, por 3-0, e a consequente dobradinha doméstica.

Com o triunfo alcançado este sábado, no final da prova rainha na Região Autónoma do Príncipe, ante a Sundy, por 3-0, o Porto Real tornou no primeiro finalista da competição.

O triunfo que garante a presença no jogo mais aguardada da segunda maior competição nacional, foram apontados por Remi, Litos e Jati.

Porto Real junta-se taça ao campeonato na RAP.

A segunda vaga será ocupada por UDRA de Angolares ou Sporting de Praia Cruz.

Henrie Martins