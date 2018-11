“Golfinhos” morrem na praia  

Chegou ao fim este final de semana, a edição 2018 da principal liga santomense-série São Tomé, com o triunfo da UDRA de Angolares e despromoções do Inter de Bombom e Golfinhos de Neves, no cumprimento da última jornada.

Foi um final de loucos, nas contas pela manutenção, com quatro emblemas (Aliança Nacional, Caixão Grande, Golfinhos de Neves e Dinâmicos de Folha Fede) a discutirem até a última, a permanência no principal escalão.

A luta foi árdua e gratificante para três (Aliança, Folha Fede e Caixão Grande), mas, frustrante para um, o Neves, que foi sentenciado no Tribunal, por Sporting de Praia Cruz, por 1-0, aproveitado pelos Dinâmicos de Folha Fede, que com o triunfo caseiro, 4-1, diante do Bombom, conseguiu a manutenção.

O Caixão Grande e Aliança, que também estavam nesta luta, cumpriram as respectivas obrigações, vencendo os seus adversários, por diferença mínima, UDRA (2-1), e Monte Café (3-4), paralelamente.

Fora desta briga, Riboque recebeu e venceu o Seis de Setembro, por 1-0; e no Estádio Nacional 12 de Julho, Sporting e Trindade repartiram pontos, ao empatar a duas bolas.

Henrie Martins