Final do Campeonato Nacional: UDRA empata no RAP

Os Angolares empataram a duas bolas, em casa do Porto Real, na primeira mão da Grande Final do Campeonato Nacional, desfrutando da vantagem de ter marcado dois golos fora de portas, quando receber o campeão da Região Autónoma do Príncipe (RAP) o xadrez do Porto Real, no Estádio Nacional 12 de Julho, no próximo sábado.

A UDRA de Angolares ficou em boa posição para conquistar o título nacional, ao anular-se a duas bolas no terreno do Porto Real, que jogou todo o encontro praticamente com mais uma unidade que o adversário, fruto da expulsão, ainda nos primeiros 10 minutos, do guarda-redes, Nilson, que viu o vermelho directo.

A turma de São Tomé foi a primeira a colorir o placard, com golo aos 50 segundos, por intermédio do Zé.

A reacção dos anfitriões veio, decorridos 10 minutos, por Zeca, na cobrança do castigo máximo, restabelecendo a igualdade, e por Jati, decorridos meia hora do jogo, a concretizar a cambalhota no marcador, 2-1, resultado com que as equipas foram para o descanso.

Na segunda parte, quando tudo caminhava para o triunfo da casa, o Zé, aproveitando uma oferta do adversário, gelou o Regional, ao colocar a justiça no marcador, fazendo o empate.

As equipas voltam a encontra-se no próximo sábado, para o desafio da segunda mão, no 12 de Julho, com o inicio às 16 horas.

Gil Vaz