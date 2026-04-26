Mã Pleto decide e dá triunfo ao Riboque no derby com o Sporting da Praia Cruz

Na segunda jornada do campeonato, o distrito de Água Grande viveu o seu grande dérbi, com o Vitória do Riboque a receber, no seu reduto, o Sporting da Praia Cruz.

Os “Leões do Mar” entraram melhor e abriram o marcador por intermédio de Edney, que assinou um grande golo num remate de pé esquerdo, indefensável para o guarda-redes Edvaldo.

O Riboque respondeu de imediato: Brather, ponta de lança da equipa da casa, disparou um remate potente que só parou no fundo das redes, restabelecendo a igualdade. Antes do intervalo, o mesmo Brather esteve perto de bisar, mas viu Ronaldo, guarda-redes adversário, negar-lhe o golo com uma defesa de grande nível.

Num jogo marcado pelo equilíbrio tático, o desfecho surgiu já perto do fim. O inevitável Mã Pleto apareceu na área e, com a frieza habitual, fez o 2-1, para delírio dos adeptos riboquinos presentes no Campo Espera Marido.

No final, o treinador do Riboque, Jocy Pontes, reconheceu a dureza do encontro, sublinhando que a vitória foi “arrancada a ferros”.

Já o técnico Tino, dos Leões do Mar, lamentou o golo sofrido nos instantes finais.

Com este resultado, o Vitória do Riboque soma a segunda vitória consecutiva em casa, reforçando a sua entrada positiva na prova.

José Bouças