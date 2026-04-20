Mã Pleto brilha na estreia: Riboque goleia Ké Morabeza por 4-1

O encontro começou vibrante: logo aos cinco minutos, o Ké Morabeza inaugurou o marcador por intermédio de Leosvaldo, num lance em que o guarda-redes do Vitória do Riboque ficou mal na fotografia.

A jogar em casa, o Riboque reagiu de imediato e, aos 13 minutos, George restabeleceu a igualdade com um golo de canto direto.

Perto do intervalo, o lateral esquerdo do Ké Morabeza viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a sua equipa em inferioridade numérica para toda a segunda parte.

Com mais espaço para atacar, o Riboque aproveitou. Mã Pleto, acabado de entrar, assinou o segundo golo da equipa da casa e, pouco depois, conduziu um rápido contra-ataque que Jorge concluiu para o 3-1.

À tarde, porém, pertenceu a Mã Pleto. O jovem avançado foi a figura do encontro e, num dos momentos mais vistosos, iniciou e concluiu a jogada que resultou no quarto golo, selando a goleada por 4-1.

“Entrámos com o pé esquerdo neste arranque do campeonato. Vimos o nosso lateral ser expulso quando o jogo ainda estava empatado e, na segunda parte, tudo se complicou”, lamentou Miguel, treinador do Ké Morabeza.

Do lado contrário, Jocy Pontes reconheceu o papel decisivo do jovem talento: “Mã Pleto entrou com aquela juventude, com aquela rebeldia, com intensidade e dinâmica, baralhou muito a defensiva do Ké Morabeza e fez toda a diferença.”

Apesar da vitória convincente, o técnico do Riboque sublinhou que ainda há muito trabalho pela frente para elevar o nível técnico e tático do vice-campeão da última época.

José Bouças