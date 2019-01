Mundial do centenário pode passar por África

A emoção do maior evento planetário de futebol, Campeonato Mundial, pode regressar ao continente africano, 20 anos depois do primeiro mundial no continente, África do Sul-2010, caso venha a ser eleita a candidatura tripartida de Marrocos, Portugal e Espanha, a organização do evento, como foi avançada em Novembro último.

A hipótese de uma candidatura de Marrocos, Portugal e Espanha para sediar o Mundial de 2030 ganhou mais um apoio, agora do presidente da FIFA, considerando de muito atraente esta possível candidatura, que também já tem o apoio político dos governos português e espanhol.

Mas, enquanto presidente, o Infantino sublinhou que “deve abastecer-se de qualquer apoio, de modo que a candidatura possa evoluir”.

Recorde-se que o evento de 2030 será o Mundial do centenário, por decorrer um século desde a organização do primeiro campeonato, realizado e conquistado pelo Uruguai, país que já anunciou uma candidatura conjunta com a Argentina e o Paraguai.

Henrie Martins