STP vai participar nos jogos de Marrocos

A nova direção do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, COSTP, liderado por João Costa Alegre, anunciou a participação de São Tomé e Príncipe nos próximos Jogos Africanos a serem realizados em Rabat, Marrocos, em Agosto deste ano, mostrando, de igual modo, reticências na presença do país nos jogos de Praia, Cabo-Verde.

João Costa Alegre, que reassumiu a presidência da organização, recordou que a principal missão desta nova direcção é fazer de tudo para a valorização dos atletas, que acabam por ser a principal razão da existência do organismo.

As declarações foram feitas no acto d de investidura da nova cúpula, que teve lugar na pretérita semana, na sede do organismo, na Quinta de São António, na presença do Director dos Desportos e os seus colaboradores.

Além de João Costa Alegre que reassumiu a presidência da organização, fazem parte da nova equipa, Lauriano Soares (Secretário-Geral), António de Menezes (1º vice-presidente), Ayda Quaresma (2ª vice-presidente) e Bartolomeu Costa (3º vice-presidente).

Ainda compõe o Comité Executivo, Edgar Paquete (Secretário-geral Adjunto), Eleutério Fernandes (Tesoureiro), e João Lima Neto, Adelino Neto, Isabel Silva e Eloy Boa Morte, como novos membros deste principal órgão do COSTP.

