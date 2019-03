Sobrevivência do … rei santomense

O cenário actual do futebol nacional não é o mais desejável, solicitando uma rápida e profunda intervenção de modo a salvaguardar a sobrevivência da modalidade no arquipélago.

Mas, qual é o cenário vigente do futebol santomense? Questionam os seguidores do Téla Nón.

O quadro contemporâneo é deplorável.

Não é admissível que em pleno século XXI realizemos jogos, sobre tudo da principal liga, no campo pelado.

Na época seca, os jogadores jogam no pó e na época chuvosa, na lama, realidade vivenciada pelos nossos atletas, que são obrigados a coabitarem em muitos jogos, com porcos, cães, cabras e outros animais que invadem os campos, que por sua vez, não são vedados.

A ausência das infra-estruturas faz com que os nossos jogadores não conseguem por em prática os ensinamentos tácticos e técnicos aprendidos durante o treino semanal, pondo em exercício o [pumba-pumba], que significa futebol sem norte e sem sul, onde a bola passa mais tempo no [ar] ou no [mato], do que dentro das quatro linhas.

Para complicar ainda mais a vida dos mesmos, os campos estão cheios de buracos, ondulações, ressaltos e dimensões fora do padrão.

Assim, como podemos exigir a melhoria de qualidade no futebol praticado? É impossível! Este facto tem contribuindo para o divórcio do público com a modalidade, como vimos na época passada.

Outro aspecto a encontrar no quadro actual é o facto do país não conseguir apurar nos últimos anos, o campeão e nem o vencedor da taça para uma eliminatória das provas internacionais, fazendo com que deixamos de ter expressão na esfera internacional.

Ao nível da selecção o cenário também não é sedutor, baixando gradualmente no Ranking da FIFA, ocupando o lugar 185; estando posicionado na hierarquia continental, na posição 50, num universo de 55 selecções.

Ainda neste quadro negro destacamos o valor do prémio, que é atribuído ao campeão nacional e o vencedor da Taça Nacional.

É uma miséria, comparado com o orçamento dos emblemas da segunda linha do futebol nacional, avaliado em Oitenta e quadro mil dobras, na moeda local (quatro mil dólares).

O montante auferido pelo campeão nacional e vencedor da taça nacional é de aproximadamente três mil dólares.

O valor já foi pior, mas a última direcção decidiu volumar os prémios em mais de 100%.

Martins dos Santos