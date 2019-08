STP falha CHAN-2020 e prepara o Mundial-2022

A selecção nacional de futebol de São Tomé Príncipe defronta a Guiné- Bissau, nos dias 02/03 – 09/10 de Setembro, em jogo de qualificação para o Mundial de Futebol-2022, no Catar.

Depois da eliminação do CHAN, por não comparência no jogo da 1ª mão ante a República Centro Africana, por razões de ligação área com o Centro Africana, segundo a Federação Santomense de Futebol, a selecção de São Tomé e Príncipe vai atacar, no início de Setembro, a qualificação para o Catar-2022.

Com um sorteio pouco amigável, colocando a Guiné-Bissau no caminho do “Falcão e Papagaio”, os comandados do Adriano Eusébio sabem que terão que fazer pela vida para ultrapassarem este primeiro obstáculo rumo ao maior evento planetário de futebol, onde não conta com nenhuma participação.

Adriano Eusébio espera que os seus pupilos usem todo o seu potencial frente ao primeiro adversário nesta caminhada rumo ao Catar, naquele que será a primeira aparição do técnico no comando da selecção nacional, desde que sucedeu o camaronês Gustavo Clemente.

O jogo da primeira mão está agendado para o dia 02/03 de Setembro, no Estádio Nacional 12 de Julho, na capital santomense, e o segundo, em Bissau, semana depois, 09/10.

Recorde-se que será a primeira vez que estas duas selecções lusófonas medem forças numa eliminatória para a fase final de um grande evento.

Martins dos Santos