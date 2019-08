STP procura qualificação para “Tóquio” em Marrocos

São Tomé e Príncipe vai procurar nos próximos Jogos Africanos, a decorrer em Marrocos, de 19 – 31 de Agosto, a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Depois de ter conseguido o feito em 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro-Brasil, de participar pela primeira vez por mérito, na canoagem, e não por meio da universalidade, o país vai procurar pela segunda vez consecutiva o mérito de competir no maior evento desportivo do planeta, tomando parte na 12ª edição dos Jogos Africanos.

Das modalidades presentes no repertorio da competição africana, apenas quatro, em função das nossas realidades, terão a participação nacional (atletismo, canoagem, taekwondo e xadrez).

Segundo o presidente do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, João Costa Alegre, esta é a oportunidade para os nossos atletas mostrarem todo o seu potencial e dizer ao mundo que o arquipélago tem talento e merece o devido respeito nestas modalidades.

A delegação santomense chegará ao palco dos jogos dois/três dias antes da cerimónia de abertura, com forte expectativa e muito optimismo quanto a uma possível qualificação para a 32ª edição dos Jogos Olímpicos.

Henrie Martins