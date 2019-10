Selecção Nacional : Os convocados para o embate com as Ilhas Maurícias

O seleccionador nacional Adriano Eusébio “Tino” divulgou na manhã desta segunda-feira, em conferência de imprensa, a lista dos convocados para o próximo compromisso da selecção santomense, ante às Ilhas Maurícias, nos dias 09 (Maurícias) e 13 (São Tomé) de Novembro, a contar para o play-off de acesso à fase de grupos de qualificação para o CAN 2021- Camarões.

A lista do treinador trouxe novidades como, na baliza Gilmar Eusébio ‘Tavinho’, que defende as cores da Trindade, actual 4º classificado da principal liga santomense, e no ataque, o regresso de João Ramos e estreia de Jessy Taty, ambos a jogarem fora do país.

Confira a lista de convocados:

Guarda-redes: Aldair Almeida (Praia Cruz), Gilmar Eusébio (Trindade),

Defesas: Edley Montóia (Praia Cruz-ST), Leonildo Soares (Oriental Dragon-PORT), Dilsson Quaresma (UDRA-ST), Ivonaldo Viegas (UDRA-ST), Jordão Soares (Needham Market FC-ING),

Médios: Jokceleny Carvalho (UDRA-ST), Joazhifel Sousa Pontes (UDRA-ST), Wilson Ramos (Praia Cruz-ST), Djanneley Rompão (Monte Café-ST), Marco Paulo (FC Massamá- PORT), Aldair Santos (RSD Jette- BELG), Eduardo Varela (Porto Real- RAP), Harramiz Soares (Leixões- PORT), Ludgero Silva (FC Covilhã-PORT),

Avançados: Luís Leal (Newell´s Old Boys- ARG), Jeecmilson Taty (FC Pampilhosa-PORT), Jakson Trindade (Praia Cruz- ST), Gilson D`Apresentação (Bombom-ST) e João Ramos (FC Gobrlins-FRAN).

Henrie Martins