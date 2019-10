STP vence Maurícias por “5-2” e agenda encontro com “tubarões africanos”

São Tomé e Príncipe conseguiu este domingo, 13, no Estádio Nacional 12 de Julho, o passaporte para à fase de grupos de qualificação para o Campeonato Africano das Nações”2021- Camarões, ao vencer as Ilhas Maurícias, por 2-1, em jogo da segunda mão de play-off de acesso aos grupos de qualificação para o maior evento de futebol no ‘continente negro’.

Nas Ilhas Maurícias a selecção nacional ganhou por confortável 3-1, com o bis de Luís Leal e um de Santiago Silva.

Na capital santomense, o conjunto nacional conseguiu o segundo triunfo, por 2-1, estabelecendo mais um record, ao transitar pela primeira vez, numa eliminatória, com dupla vitória (3-1 e 2-1), fazendo um total de 5-2.

Os golos que valeram o novo máximo do “Falcão e o Papagaio” foram apontados por Marcos Paulo (11m`) e Luís Leal (26m`).

Com este feito a equipa nacional irá completar o lote das equipas que irão disputar a qualificação no grupo C (África do Sul, Gana e Sudão), segundo a Federação Santomense de Futebol.

Henrie Martins