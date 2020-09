Victor Monteiro um polivalente desportista – Homenagem

MERECIDA HOMENAGEM

Hoje fui a outras modalidades e encontrei uma figura carismática do nosso Desporto. E muitos não o conheciam como tal: um desportista que muito contribuiu para o desenvolvimento do desporto nacional.

E hoje rendo a minha homenagem ao VICTOR TAVARES MONTEIRO ou simplesmente Coronel Victor Monteiro.

Militar de Carreira, Victor Monteiro, nasceu em S. Tomé, na antiga Roça Rio do Ouro (actual Agostinho Neto) na Freguesia de Guadalupe, à 14 de Dezembro de 1957, mas foi no Bairro do Hospital onde cresceu, à partir dos 11 anos de idade.

É um polivalente desportista.

Podemos afirmar que é/foi um homem dos mil ofícios. Pois a sua passagem pelo Atletismo, Futebol de Salão /11, Basquetebol, Voleibol e Desporto Escolar (Ginástica Acrobática), provaram isto mesmo.

Com então 12 anos de idade, iniciou a actividade desportiva nas modalidades de Ginástica e Futebol de Salão.

Uma experiência pelo Atletismo valeu-lhe um record Nacional nos 1.500 metros em 1976, no Estádio Nacional 12 de Julho.

Ainda na época colonial, tentou uma passagem pelo Futebol de Salão no SNECIA (Sindicato Nacional dos Empregados do Comércio, Industria e Agricultura) e Futebol de 11, onde jogava como defesa direito na então equipa do Bairro do Hospital, onde vivia, mas devido a sua estatura franzina não conseguiu impor-se.

E em contrapartida, foi no Basquetebol e no Voleibol, onde mais se destacou.

De uma estatura delgada, Victor Monteiro foi exímio praticante dessas modalidades, o que lhe granjeou simpatias na camada juvenil da época, e com direitos publicitários nas antenas da Rádio e TV nacionais.

Representou, além do Desportivo Militar 6 de Setembro e do Victória do Riboque, o Sporting de S. Tmé e o Andorinha Sport Clube.

Considerado um dos melhores jogadores de Basquetebol e de Voleibol de S. Tomé e Príncipe, capitaneou as duas Seleções Nacionais por diversas vezes e foi também distinguido em inúmeros Campeonatos Nacionais, como“melhor marcador” e “melhor atacador”, em basquetebol e voleibol, respectivamente.

Victor Monteiro representou a Seleção de S. Tomé e Príncipe por 7 vezes na Seleção Nacional de Basquetebol e por 4 vezes na de Voleibol, sendo a sua primeira internacionalização ocorrida em 1977, num jogo internacional contra a seleção universitária do Gabão em S. Tomé. E a partir daí era quase uma figura constante das seleções:

Ao longo da sua carreira conquistou 9 Títulos Nacionais em Voleibol e 8 ao nível de Basquetebol.

===//

= TRAJECTÓRIA =

– 1974: Futebol de Salão do SNECIA

– 1975 á 1988: Basquetebol

– 1976: Atletismo

– 1978 á 1988 Voleibol

===//

PALMARÉS

Atletismo:

– 1976: recordista nacional dos 1.500 metros.

Basquetebol:

– 1987: Melhor jogador do 9º. Campeonato Nacional,

– 1987: Segundo melhor marcador do 9º. Campeonato Nacional (melhor Marcador nos demais Campeonatos Nacionais)

– 8 Vezes Campeão Nacional – Desportivo Militar 6 de Setembro

Voleibol:

– 1984: Melhor atacador do Primeiro Campeonato (Vitória do Riboque),

– 1984: Melhor atacador do segundo Campeonato (Desportivo Militar 6 deSetembro)

– 1985: 3º. Lugar no torneio internacional quadrangular em Angola

*9 Vezes Campeão Nacional

– 1 com Sporting Clube de S. Tomé,

– 1 com Andorinha Sport Clube,

– 1 com Vitória do Riboque,

– 6 com Desportivo Militar 6 de Setembro.

=======///

CURRICULUM

– 1977: com a seleção em S. Tomé, contra a Seleção Universitária do Gabã,

– 1978: com a Seleção, em S.Tomé contra a seleção do Xangai – China Popular,

– 1979: com a Seleção em Luanda -Angola (3°. lugar)

– 1982: com a seleção em S. Tomé contra o Desportivo de Benguela,

– 1983: com a Seleção em Luanda-Angola, contra USM e Leões do Luanda,

– 1983: com a Seleção, em S. Tomé, contra a Seleção do Malabo-Guiné Equatorial

É actualmente, Membro Honorário da Federação Santomense de Voleibol

Foi Vice Presidente da UDESCAI, Futebolde 11 (2003-2004)

BEM HAJA CORONEL!