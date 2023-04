Bombom recebe troféu de campeão num ambiente de festa

O recinto de jogos do Parque do ex-Snécia, na capital são-tomense, foi mais uma vez epicentro do basquetebol no arquipélago, com a entrega do troféu de campeão ao Inter de Bombom. O troféu referente à época 2022/23 foi entregue pela Ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Semedo Medeiros.

A tarde deste sábado foi de festa de basquetebol, no ex-Snécia, com o novo campeão nacional da modalidade, Inter de Bombom, a receber o troféu de campeão, para alegria de toda a estrutura do clube.

Como o dia era de festa, várias foram as atividades que concorreram para colorir a cerimónia, com destaque para o torneio relâmpago de basquetebol 3×3, onde o Cstrading foi o grande vencedor, ao bater na final a Trindade por 9-6.

A titular da pasta da Juventude e Desporto, Eurídice Semedo Medeiros, que é uma apreciadora da modalidade, não economizou nos elogios aos clubes que participaram na prova, com destaque para o novo campeão.

“Quero aqui felicitar todas equipas que tomaram parte neste campeonato. Quis o destino que eu estivesse na abertura e no fecho da prova. Sei o quanto cada uma deu o melhor de si, não obstante das dificuldades, para conseguir o título, que justamente ficou com o Bombom, que esteve muito bem durante a prova. Todos, não só o Bombom, estão de parabéns. Também está de parabéns a federação por esta organização e podem contar conosco”, concluiu Semedo Medeiros.

Por sua vez o presidente do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, João Costa Alegre, também felicitou todos os participantes, e deixou garantias que “a federação pode contar com o Comité Olímpico para o engrandecimento da modalidade”.

Por fim, a representante da CST, o principal patrocinador do evento, também teceu os rasgados elogios à federação, bem como todos os envolventes na prova, garantindo que a operadora de telecomunicação vai continuar a apoiar as atividades da federação.

No capítulo de premiação, para além da entrega de troféu ao Inter de Bombom, foram entregues prémios aos melhores da época (melhor equipa da fase regular, melhor jogador, melhor treinador, melhor dirigente e jogador revelação).

A prova regressa ainda este ano, segundo o calendário da Federação Santomense de Basquetebol.

Martins dos Santos