Bombom vence e fica a uma vitória do título

O Inter de Bombom venceu o Cstrading, por 60-51, no primeiro jogo da final do ‘play-off’ do Campeonato Nacional Sénior de Basquetebol, e colocou-se em vantagem na corrida ao título nacional.

Depois de duelo na fase regular, com a turma de Bombom a levar de vencido o adversário da final, levantou a dúvida sobre a superioridade do emblema de Mé-Zóchi sobre o conjunto de Água Grande.

Todavia, este domingo as dúvidas começaram a ser decepadas, com mais um triunfo de Bombom sobre Cstrading, agora por 60 -51.

Com este triunfo, o Inter entra em vantagem na final, que se decide em três jogos, e que o Bombom procura vencer para conquistar o primeiro título na modalidade.

O jogo foi disputado no Parque do ex-Snécia na capital são-tomense.

Martins dos Santos