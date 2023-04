O Inter de Bombom sagrou-se, este domingo, campeão nacional de basquetebol ao vencer o Cstrading, no Parque do ex-Snécia, por 86-76, no segundo jogo da final de play off.

Depois do triunfo no primeiro desafio, a turma de Bombom voltou a silenciar o adversário, com mais uma vitória e a respetiva conquista inédita.

86-76 foi o resultado do jogo que colocou a equipa de Bombom na galeria dos campeões nacionais da modalidade.

