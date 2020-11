STP perde e fica longe do apuramento

A selecção santomense de futebol averbou esta sexta,13, a terceira derrota consecutiva na fase de grupos de qualificação rumo ao Campeonato Africano das Nações ”CAN2021”, ao perder por 2-0 diante de África do Sul.

O conjunto santomense, sobre égide do Adriano Eusébio, terminou a primeira volta de apuramento ao ”CAN2021”, no grupo C, da mesma forma que começou como iniciou a campanha, perdendo, desta vez, ante os sul-africanos, por 2-0, depois das derrotas com Sudão (4-0) e Gana (0-1).

Os golos da vitória só apareceram na segunda metade, aos 55′ (Tau) e 90+1′ (Zungu).

Com este desaire, a armada santomense disse praticamente adeus à fase final da prova, que terá lugar no próximo ano, nos Camarões.

Já o “Bafana Bafana” caminha em direcção ao apuramento, isolando-se na segunda posição com seis pontos, atrás de Gana, com nove, e a frente de Sudão com três.

As duas selecções voltam a encontrar na segunda – feira, em África do Sul, na conclusão da quarta jornada.

No outro jogo do grupo, também registou-se o mesmo resultado, a favor da selecção Ganesa diante do Sudão.

Martins dos Santos