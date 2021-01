Santomenses (…) reclamam vitória no clássico do Dragão

Como já é do hábito, o clássico entre o Porto e o Benfica prende sempre atenções por este mundo fora, seja ele com o sem público, a pontuar, a eliminar ou amigável.

Esta sexta-feira (15) a contar para a 14ª jornada da principal liga portuguesa, o clássico que foi disputado no Dragão não quebrou a regra, com milhares seguindo com ansiedade as ocorrências do desafio, que poderia aproximar um dos dois, do Sporting, que tinha marcado passo, hora antes com o Rio Ave, no empate a uma bola.

Em São Tomé e Príncipe, o país onde o futebol é o desporto rei, essas duas equipas possuem um grande número de adeptos, que não deixaram de vibrar com mais um clássico, que terminou com repartição de pontos (1-1), resultado que não deixou, de todo o grosso, satisfeito a maioria dos adeptos(benfiquistas e portistas), que queriam vitória para encurtar a distância ao líder Sporting.

A constatação foi feita numa ronda realizada por Téla Nón, após o final da partida, por vários pontos da capital, onde estiveram reunidos para assistirem o confronto, respeitando distanciamento e uso da máscara.

Embora insatisfeitos com o resultado, os mesmos acreditam que, este não foi de todo, um mau resultado, uma vez que o Sporting também cedeu pontos.

Eis algumas declarações registadas por nossa redacção:

“Poderíamos ter feito melhor, porque o Porto foi dominado por nós em diversos momentos do jogo. Falhamos na hora da verdade e só conseguimos marcar um golo. Por isso, até aceito este resultado, mas não gostei, porque não conseguimos aproveitar o deslize do Sporting”- benfiquista.

“Foi um grande jogo. Mesmo assim poderíamos vencer o jogo, caso Marrega tivesse margado aquele golo, praticamente em cima da linha. Pelo que fizemos, ainda com menos um, o resultado é injusto”– portista.

“Benfica está fraco, mesmo com menos um fomos melhores. Não gostei do resultado, merecíamos os três pontos. Mas aceito este desfecho porque o Sporting também não venceu”– portista.

“O empate deixa tudo como antes. Não foi um bom resultado, mas também não foi de todo, o ruim, porque o Sporting também empatou”– benfiquista.

“Antes um ponto do que zero, mas o Benfica mereceu mais do que isso. Vamos continuar a lutar. Acredito neste conjunto”- benfiquista.

“Porto não esteve no seu melhor, os jogadores estavam cansados, porque tiverem uma eliminatória dura na taça ante o Nacional. Mesmo assim demos luta. Por aquilo que assisti, o empate foi o resultado justo. Mas se me perguntarem, qual seria o melhor resultado para mim, em diria que eram os três pontos, porque a última grande chance de mudar o placard pertenceu ao Porto ”-portista.

Embora indignados com a repartição de pontos no clássico, porque não conseguiram aproveitar a escorregadela do Sporting, os mesmos acreditam na conquista do título, não obstante de quatro pontos de atraso para os Leões.

Martins dos Santos