STP procura primeiros pontos na campanha ao CAN”2022”

A selecção santomense de futebol, última classificada do grupo C de qualificação para o CAN”2022”, sem pontuar, procura nesta quarta-feira,24, às 13h00, no Estádio Nacional 12 de Julho, os primeiros pontos nesta campanha, na recepção ao Sudão, terceiro colocado, com seis pontos.

Depois de ter deixado fugir, nos jogos com África do Sul, a hipótese de conseguir os primeiros pontos na competição, o conjunto nacional terá nesta quarta-feira, no jogo à porta fechada, ante o Sudão, a chance de alcançar a proeza, que ainda pode ser conquistada, caso tropeça nesta jornada, no embate da última jornada diante do Gana, no dia 29 do mês em curso, no Acra Sports Stadium.

Quanto aos convocados, segundo uma fonte próxima da selecção nacional, dois dos habituais titulares poderão desfalcar o xadrez às ordens do Adriano Eusébio, que vai cumprir o nono jogo a frente da turma santomense.

No outro jogo, África do Sul e Gana irão lutar pela liderança isolada do grupo, numa altura em que ambas partilham ocomando com nove pontos.

O jogo, referente a quinta jornada, terá o seu início às 13h00, com os portões do Nacional 12 a abrirem às 11h00, segundo o comunicado da Federação Santomense de Futebol.

Martins dos Santos