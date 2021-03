COSTP reforça frota da Federação de Ciclismo

Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, COSTP, entrega seis novas bicicletas à Federação Santomense de Ciclismo, no quadro do mês do desporto.

Depois de longos anos à “boleia” de três bicicletas, que foram adquiridas com fundos próprios, eis que a Federação Santomense de Ciclismo, FSC, viu melhorada a sua frota com chegada de seis novas máquinas, ofertadas pelo Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, COSTP, avançou o presidente da federação, Tiziano Pisoni.

Em declarações ao Téla Nón, Tiziano Pisoni salientou que as máquinas vieram no momento oportuno, permitindo que os ciclistas santomenses possam preparar com melhores perspectivas as próximas provas regionais.

Tiziano avançou ainda que, em breve, receberão da União Internacional de Ciclismo, mais cinco novas bicicletas.

Martins dos Santos