STP escorrega (0-2) com Sudão e adia tudo para Gana

A selecção ”AA” santomense de futebol voltou a averbar esta quarta-feira, no Estádio Nacional 12 de Julho, mais uma derrota (quinta consecutiva) no grupo C de qualificação para o CAN”2022”, diante do Sudão, por 0-2.

Não tem sido brilhante a campanha da selecção santomense no grupo C de apuramento para o CAN”2022”- Camarões, que voltou a ceder pontos esta quarta-feira diante do Sudão, por 0-2, numa partida disputada no Estádio Nacional à porta fechada, em função das restrições impostas pela Covid-19.

O resultado que adia para a última jornada, a concretização do último objectivo traçado pela turma santomense nesta campanha (pontuar), começou a ser construído ainda no primeiro tempo, por intermédio de Mohamed Abdelrahman, aos 27 minutos, fazendo 1-0, resultado com que as equipas foram para os balneários.

Na abertura da etapa complementar, aos 57 m’, SaifMalik aproveitou a facilidade defensiva e escreveu o seu nome na lista dos marcadores, fazendo o 0-2, placard que não mais alterou até o último apito do juiz da partida, que não teve interferência no desfecho do desafio.

Com este resultado, o conjunto santomense adiou para a última ronda, frente ao Gana, a possibilidade de conseguir os primeiros pontos neste grupo, que terá três emblemas brigando por duas vagas à fase final, Sudão, 5 jogos, 9 pontos; Gana, 4/9; e África do Sul, 4/9.

De sublinhar que este confronto assinalou o nono jogo do Adriano Eusébio à frente do ”Falcão e Papagaio”.

O jogo da última jornada será disputado na próxima segunda-feira, 29, na capital ganesa, no Acra SportsStadium.

Martins dos Santos