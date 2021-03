Gana vs STP : ” Uma autêntica final”

A seleção santomense de futebol, depois derrota ante Sudão (0-2), joga este domingo, na capital ganesa, a última cartada na briga pelos primeiros pontos na campanha sem glória ao CAN”2022″- Camarões.

Com última posição confirmada, o conjunto santomense, que ainda não pontuou nesta corrida, terá este domingo a derradeira hipótese de conseguir os pontinhos, de modo a salvar a qualificação, que ficou longe da expectativa, não obstante de ter tomado parte no grupo da morte..

Face à demanda, a turma do Equador não terá outra chance, se não for entrar a matar, contra um Gana que ainda sonha com o primeiro lugar do grupo, no caso de uma vitória.

O desafio assinala o décimo confronto do selecionador santomense, Adriano Eusébio, no comando técnico do “Falcão e Papagaio”.

No outro jogo, Sudão, com nove pontos, receberá África do Sul, com dez pontos.

Martins dos Santos..