STP faz o “pleno negativo” na campanha para o CAN

O conjunto santomense averbou este domingo, em jogo da sexta jornada do grupo C de qualificação ao CAN”2022″- Camarões, mais uma derrota, ante Gana, por 3-1, fazendo no total, seis derrotas em seis jogos.

1,2,3,4,5 e 6, foram no total seis jogos, onde a turma santomense não conseguiu arrecadar nenhum ponto no grupo C de qualificação ao CAN”2022″, que apurou para a fase final da prova, Gana, em primeiro, e Sudão, em segundo.

Com mais essa derrota, a formação santomense não conseguiu igualar o registo obtido na última campanha, onde arrecadou três pontos, fruto do triunfo sobre a Líbia.

De sublinhar que, enquanto o “Falcão e Papagaio” entravam para esta ronda focados nos primeiros pontos, três emblemas lutavam pela qualificação, Gana, Sudão e África do Sul, esta última a ficar pelo caminho, com a derrota frente ao Sudão(2-0), que vai acompanhar a formação de Gana.

Com esses resultados, o gráfico classificativo fica ordenado desta forma:

1° Gana, 6 jogos,13 pontos;

2° Sudão,6/12;

3° África do Sul, 6/10;

4°STP, 6/0.

Martins dos Santos