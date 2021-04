Eusébio estabelece novo máximo na seleção santomense 

O selecionador santomense, Adriano Eusébio, estabeleceu no dia 28 do último mês, em jogo da última jornada do grupo C de qualificação ao CAN”2022″, ante a Gana (3-1), um novo record, ao torna-se no primeiro treinador a conseguir em menos de dois anos (um ano e nove meses), a marca de 10 jogos, no comando técnico do “Falcão e Papagaio”.

A caminhada do Adriano Eusébio começou logo com duas derrotas diante da Guiné Bissau (0-1 e 2-1), na corrida ao Mundial do Catar, depois de ter falhado a estreia com República Centro Africana, por não comparência do adversário.

Em seguida, Eusébio conseguiu uma grande proeza, a vencer os dois jogos de acesso à fase de grupos de qualificação ao CAN, diante das Ilhas Maurícias (1-3 e 2-1), resultados que veriam a colocar o conjunto santomense no grupo da “morte”, com Sudão, Gana e África do Sul, onde foi um descalabro a sua participação, contabilizando seis derrotas em seis jogos.

Todavia, este registo não apaga o record do Adriano Eusébio, que com este número, deixa para traz a concorrência que era movida por António do Rosário e o Gustavo Clemente.

Alcançado que está este record, Adriano Eusébio vai procurar nos próximos jogos, igualar a marca do treinador com mais jogos na selecção santomense, onde no top três destacam, Gustavo Clemente (13 jogos), Adriano Eusébio (10) e António do Rosário (8).

Martins dos Santos