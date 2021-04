STP perde lugares na “hierarquia do futebol mundial” 

O organismo que rege o futebol mundial( FIFA) atualizou esta semana, a classificação mundial das selecções (Ranking Mundial), com a selecção santomense a descer três lugares, em relação a última atualização, posicionando no lugar 190, com 903 pontos.

A queda da turma santomense, que vinha conservando a posição, é a consequência das derrotas com Sudão(0-2) e Gana (3-1), jogos de qualificação ao CAN”2021″- Camarões.

De salientar que, não obstante às derrotas nos últimos jogos, o conjunto às ordens do selecionador Adriano Eusébio, recebeu os demais rasgados elogios por parte dos adversários, que não têm dúvidas, que o futuro do futebol santomense será promissor, mas para tal, será preciso algumas mudanças para que o mesmo possa suceder.

Sem a chance de disputar à fase final do CAN”2021”, a seleção santomense só poderá reverter a classificação nos próximos jogos de apuramento para o CHAN, prova destinada aos jogadores que atuam nos respectivos campeonatos internos, com a possibilidade de participação de alguns jogadores que jogam na diáspora, nunca superior a três.

O ranking mundial é liderado pela Bélgica, seguida de França e Brasil. Ao nível continental, a liderança está na responsabilidade do Senegal, e na lusofonia, o Brasil é o líder, seguido de Portugal e Cabo-Verde.

Martins dos Santos