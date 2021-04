Edney e Josias brilham na corrida de “harmonia”

A primeira edição da corrida de bicicleta, intitulada “harmonia”, realizada no pretérito domingo, com o propósito de incentivar a prática do ciclismo no arquipélago, foi ganha na categoria A, por Edney Nascimento, e na categoria B, por Josias Lucas.

O Edney Nascimento, o ciclista da actualidade, voltou a ser rei da estrada santomense, a vencer com classe e mérito a primeira edição da corrida denominada “harmonia”, com o tempo de 1’01’40, relegando para os últimos lugares do pódio, Santaninha ( 1’02’30) e Angelo Costa ( 1’02’30), respectivamente. A prova teve um percurso de 30 km, categoria A, para corredores federados.

Por sua vez, na categoria B, onde correram os corredores não federados, o jovem Josias Lucas, foi o grande vencedor, a cumprir o percurso de 20 km, em 50’45, atirando para segundo e terceiro posto, respectivamente, Fredson (51’16) e Atemilson (53’44).

A prova que marcou o 25 de Abril no país, foi organizada pelo empresário, Osvaldo Barros, e ex- ciclista, Marcelino da Graça, em parceria com a Federação Santomense de Ciclismo e Câmara Distrital de Água- Grande.