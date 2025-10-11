Ciclismo Santomense confirmado na Volta a Angola 2025

Após a experiência adquirida no recente Campeonato do Mundo realizado em Kigali, Ruanda, os ciclistas santomenses intensificam os treinos para representar o país na IV edição da Volta a Angola em bicicleta, que decorrerá de 30 de outubro a 9 de novembro de 2025.

A prova, conhecida como “Pepino”, reunirá corredores de 16 países, incluindo os anfitriões angolanos, num evento que promete elevado nível competitivo e visibilidade internacional.

Entre os representantes de São Tomé e Príncipe, destaca-se Edney Nascimento, veterano da modalidade e participante em edições anteriores, que reafirma o seu compromisso com a bandeira nacional:

“Farei de tudo para levar o nome de São Tomé e Príncipe o mais alto possível no ciclismo.”

Já Fábio Chantre, jovem de 20 anos que abraçou o ciclismo há apenas dois anos, fará a sua estreia em competições internacionais, simbolizando a renovação da modalidade:

“Sendo a primeira vez, a expectativa é de dar o meu melhor. É uma experiência nova, mas junto aos meus colegas pude ter a mínima noção daquilo que é pedalar além-fronteiras e prometo o melhor possível.”

Apesar do entusiasmo e da dedicação dos atletas, a Federação Santomense de Ciclismo reconhece os desafios logísticos e financeiros que têm condicionado a preparação:

“A federação enfrenta muitas dificuldades. Falo mesmo de alimentação antes, durante e depois dos treinos. A qualidade das nossas estradas danifica muito as bicicletas, que são bastante caras, e no país não temos nenhuma loja onde pudéssemos comprar peças de reposição”, sublinhou Adelino Loureiro, Secretário-Geral da Federação.

Ainda assim, a participação santomense conta com o apoio da Federação Angolana de Ciclismo, reforçando os laços de cooperação entre os dois países e o compromisso conjunto com o desenvolvimento da modalidade na região.

José Bouças