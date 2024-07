Mauro Alfredo é o novo campeão nacional de ciclismo

Preparou com determinação e confiança e venceu. Mauro Alfredo é o novo campeão de S. Tomé e Príncipe em ciclismo. Percorreu a distância de 53 quilómetros em uma hora, 39 minutos e cinco segundos.

Com esta vitória no campeonato nacional de ciclismo, Mauro afastou do pódio Edney Nascimento que ao longos dos últimos três anos liderou a competição no arquipélago. Edney justifica a derrota com uma queda sofrida ao longo do percurso. Mesmo assim cortou a meta na terceira posição.

Na categoria de Montanha, Edmar Borges é o grande vencedor com o tempo de uma hora, cinquenta e dois minutos e 30 segundos.

Este ano houve uma fraca participação dos atletas no campeonato nacional de ciclismo. A federação justifica com o fluxo migratório que o país vive e que levou para Portugal um bom número de ciclistas.

Depois desta competição interna, a federação santomense de atletismo tem os olhos postos na participação de S. Tomé e Príncipe na volta a Angola em outubro deste ano, caso venha a encontrar apoios para o efeito.

José Bouças