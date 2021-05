COVID adia eliminatórias do CAN em feminino

O Comitê Responsável pelo Futebol Feminino da Confederação Africana de Futebol decidiu adiar as eliminatórias de acesso ao Campeonato Africano das Nações, em feminino”, a ter lugar em Marrocos-2022, em função do resultado das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 em África e também os desafios de infraestruturas desportivas no continente.

Com esta decisão, a seleção “AA” santomense, que tinha feito alguns eventos de capitação de jogadoras para formar o coletivo que iria trabalhar com vista a defrontar o conjunto de Togo no próximo mês, terá mais tempo para trabalhar e apresentar uma formação forte e capaz de superar a adversária nos embates que foram reagendados para 18 a 26 de Outubro-2021 (primeira ronda) e 14 a 23 de Fevereiro-2022 (segunda rodada).

Segundo o mesmo organismo, as eliminatórias de acesso aos Mundiais de Costa Rica e da Índia foram, de igualmente, adiadas para o mesmo período, com fortes possibilidades de refazerem os sorteios.

Não obstante ao adiamento, os trabalhos continuam no Estádio Nacional 12 de Julho, sob forte motivação das jogadoras, que correm atrás do sonho adiado para último trimestre do ano.

Martins dos Santos