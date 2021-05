Ultramaratona: Fim da especulação

Depois de muita especulação em torno da possível alteração na data da realização da Ultramaratona “Cruzando o Equador” (Hemesphere Crossing), eis que o Téla Nón está na posse da informação que confirma a realização do evento, no país, na data inicial, 18 a 23 de Julho.

A informação foi avançada em exclusivo à nossa redação pelo co-organizador da prova, Tsiano Pisoni.

«Já analisarmos junto com o Ministério do Desporto a situação das eleições, presidenciais de 18 de julho, mas tendo em conta que a alteração das datas podia comprometer a participação de muito atletas que já se programaram para estas datas (bilhetes de avião internacionais, pedido de férias, etc..), decidimos manter as datas previstas tendo em conta que a nossa actividade não vai interferir com as atividades eleitorais».

De sublinhar que a primeira edição da competição teve lugar em Fevereiro de 2020, numa organização entre GLOBAL Limites e Mucumbli Explore.

