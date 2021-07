“Kalaba” prolonga hegemonia nas estradas

Continua imbatível o Rei das estradas santomense, Edney Nascimento “Kalaba”, ao vencer este domingo (11), a terceira prova do ciclismo do ano, com o tempo de 1″24″30, relegando para os últimos lugares do pódio, Mauro Silva e Agnelo Costa, respectivamente.

A semelhança da última corrida, a de hoje também teve uma chegada ao sprint, com o Edney Nascimento a sobrepor os adversários, que se comportaram muito bem quase toda a prova, não dando uma nesga de espaço ao “astro santomense”, que apenas conseguiu o triunfo mesmo em cima da meta, para alegria dos seus adeptos, que vibraram com o triunfo, como se tratasse de uma conquista internacional.

A prova não foi encantadora, com os ciclistas a pautarem por um ritmo muito lento, durante quase toda a corrida, para o desalento dos que acompanharam a prova, que apenas nos últimos 150 metros teve emoção, digno de registo.

Kalaba cumpriu o percurso de 44 km, em 1″24″30, tempo registado por os outros dois que fecharam o pódio, Mauro Silva e Agnelo Costa.

Na categoria BTT, o grande vencedor desta corrida foi o Edmar Borges, com o tempo de 1″24″35, atirando para 2º e 3º lugares, respectivamente, Atmilson Pereira e Hernane Carvalho, que venceu a Maratona de São Tomé e Príncipe, realizado no pretérito domingo (4).

A corrida que foi organizada por uma entidade privada, Roulote Harmonia, em parceria com a Federação Santomense de Ciclismo, começou e terminou no Jardim 1º de Maio, com uma curva em Ribeira Afonso.

Martins dos Santos