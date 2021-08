STP escorrega em Congo, mas acredita na reviravolta

A seleção feminina de futebol de sub 20 entrou a perder esta terça-feira na caminhada ao Mundial de Costa Rica/Panamá-2022, diante da República Democrática de Congo, por 5-1. O desafio foi referente ao primeiro jogo da primeira pré – eliminatória de acesso ao maior evento de futebol na categoria.

Com a derrota no primeiro jogo, a turma nacional vê agora mais difícil a sua situação na caminhada ao Mundial de 2022, onde o continente africano apenas estará representado no evento, por dois países, no universo de 44 seleções.

Mas, nada está perdido, frisou um elemento da equipa técnica, que acredita na viragem do placard no confronto da segunda mão que terá lugar na capital santomense (Estádio Nacional 12 de Julho), dentro de 15 dias.

Todavia, a formação nacional terá que melhorar na agressividade e na assertividade, caso queira vender cara a derrota do primeiro jogo e marcar o encontro com as camaronesas, que estão à espera do vencedor desta eliminatória.

Martins dos Santos