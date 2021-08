STP com missão difícil, mas não impossível ante RDC

A seleção feminina de futebol sub-20 procura esta terça-feira no Estádio Nacional 12 de Julho, com início às 13h00, fazer história diante da República Democrática de Congo (virar o placard de 5-1), e seguir para a próxima fase de qualificação para o Mundial de Costa Rica/Panamá-2022.

Depois da escorregadela no embate da primeira mão, por 5-1, a turma santomense, que já está avisada do poder de fogo da adversária, terá que fazer pela vida para conseguir alcançar o seu principal objetivo, que é suplantar as congolesas, e seguir para a ronda seguinte, onde já está a formação camaronesa.

As jovens santomenses estão cientes da difícil missão que terão pela frente, mas também de que, no futebol não existe resultado impossível, por isso partem confiantes e optimistas para cima das forasteiras, onde acreditam na mudança do placard da primeira mão.

Caso consigam colocar o resultado ao seu favor, o grupo entrará para história do futebol santomense, que nunca assistiu uma reviravolta deste nível, em nenhum outro escalão.

O jogo que estava agendado para último sábado será disputado esta terça-feira, no Estádio Nacional 12 de Julho, com início às 13 h00, à porta fechada, face as exigências da Confederação Africana de Futebol, CAF.

De salientar que para a fase final da prova, o continente africano só terá apenas dois representantes.

Martins dos Santos