STP esmaga (…) Congo e marcar encontro com Camarões

A seleção nacional de futebol feminino sub-20 goleou esta terça-feira,24,administrativamente, a similar da República Democrática de Congo, por 5-0, após a não comparência da adversária, que tinha ganho por 5-1, no confronto da primeira mão da primeira eliminatória de acesso ao Mundial de Costa Rica/Panamá-2022.

Após o desaire no primeiro confronto (5-1) o conjunto santomense teria que vencer por cinco (5) golos de diferença para garantir presença na próxima eliminatória, o que afigurava muito difícil dentro das quatro linhas, em função dos dados do primeiro jogo.

Mas como estavam crentes e focadas na reviravolta, e com muita sorte, lá aconteceu o inesperado, a ausência no desafio da RDC.

Face a isso, a lei é bem clara, no caso da não comparência de uma equipa num dos jogos a eliminar, o adversário passa a fase seguinte, com triunfo por 3-0, se for no jogo da primeira mão de uma eliminatória.

E por sua vez, se for o jogo da segunda mão, o regulamento atribui um resultado que seja suficiente para o beneficiário (São Tomé e Príncipe) vencer o jogo.

Neste caso, em função do resultado do primeiro jogo, o placard lógico seria 5-0, e com isso São Tomé e Príncipe, administrativamente, goleia as congolesas e agenda o encontro com as camaronesas na próxima eliminatória.

De sublinhar que até oficialização do resultado, ainda existe hipótese da turma congolesa reagendar o jogo, apresentado justificativa lógica e assumindo todas as despesas que foram feitas pela Federação Santomense de Futebol, segundo o comissário da CAF.

Martins dos Santos