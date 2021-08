Congo goleou um São Tomé e Príncipe irreconhecível

A seleção congolesa de futebol feminino sub 20 infligiu uma pesada derrota à São Tomé e Príncipe, por 4-0, na pretérita sexta-feira, em jogo da segunda mão da primeira eliminatória de acesso ao Mundial de Costa Rica/Panamá-2021.

As forasteiras, que traziam uma vantagem de 5-1, não deram hipóteses às anfitriãs, que saíram do céu ao inferno, após o reagendamento do jogo, que no começo, administrativamente, colocou as santomenses na outra fase, mas com inúmeras reviravoltas, dentro das quatro linhas, veio a colocar as santomenses fora do Mundial.

Com este placard São Tomé e Príncipe, em dois jogos, consentiu nove golos, e apontou apenas um tento. Na próxima ronda as congolesas medirão forças com as camaronesas.

Martins dos Santos